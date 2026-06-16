ديشامب: الانتقام من السنغال ليس هدفنا

أكد ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، أنهم لا يفكرون في الثأر من خسارتهم قبل 24 عامًا أمام السنغال عندما يتجدد اللقاء بينهما الثلاثاء في مستهل مشوارهما بكأس العالم، ضمن المجموعة التاسعة، التي تضم العراق والنرويج.

وخسرت فرنسا، بطلة 2002 و2018، مباراتها الافتتاحية 0-1 أمام السنغال في سول، ثم تعادلت سلبيًا مع أوروجواي وهزمت 0-2 أمام الدنمرك لتودع البطولة من الدور الأول.

وقال ديشامب للصحافيين في مؤتمر صحافي الإثنين: «اسمعوا، هذا ⁠كان في الماضي، لست واثقًا ما إذا كان حتى نجولو كانتي شاهد تلك المباراة. فمعظم لاعبي المنتخب لم يكونوا قد ولدوا بعد في 2002». وأضاف: «أعلم أنكم تحبون كلمة الثأر، لكن لا يوجد ثأر في كرة القدم».

ودعا ديشامب لاعبيه إلى التركيز والشعور بالراحة قبل المباراة: «المباراة الأولى مهمة جدًا لكنها ليست حاسمة، لأنه ستكون هناك مباراتان أخريان بعد ذلك ضد العراق والنرويج».

وأضاف: «البدء بفوز في مجموعة من أربعة منتخبات هو الأمر المثالي، وهذا هو الهدف دائمًا عند خوض المباراة الأولى. لكن هناك الجانب العاطفي الذي لا ننجح في قياسه أو تقديره. قد يتوتر اللاعبون بسبب أجواء المباراة والمحيط. المثالي هو أن نكون مركزين ومرتاحين».

وأضاف المدرب الذي يخوض آخر بطولة له مدربًا لفرنسا: «السنغال منافس من مستوى عالٍ جدًا. لدينا التطلعات نفسها ونكن لها الاحترام ذاته كما لباقي المنافسين، لكنني أعرف إمكانات السنغال. إنه من بين أفضل المنتخبات الإفريقية والعالمية، ونعرف ما الذي ينتظرنا في هذه المباراة الأولى».