العمري.. عاشر الصقور تسجيلا في المونديال

أكمل عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة من 10 لاعبين سجلوا لـ «الأخضر» في منافسات كأس العالم.

وسجّل العمري هدفًا للمنتخب السعودي في الدقيقة 41 أمام أوروجواي، الثلاثاء، مستغلًا ارتداد رأسية زميله محمد كنو، لاعب الوسط، من يدي فيرناندو موسليرا، حارس مرمى أوروجواي.

وسار المدافع على خطا تسعة لاعبين سعوديين هزّوا الشباك في كأس العالم، يتقدمهم سالم الدوسري والمعتزل سامي الجابر بواقع 3 أهداف لكل منهما.

وأحرز فؤاد أنور، النجم السابق، هدفين في كأس العالم، فيما وقّع على هدف واحد كل من سعيد العويران وسلمان الفرج وصالح الشهري وفهد الغشيان وياسر القحطاني ويوسف الثنيان، والتحق بهم العمري.

وسجّل العمري هدفه الثاني فقط دوليًا في مباراته الـ 43 بقميص المنتخب السعودي.