العياري: احتفالي أمام تونس لحظة عاطفية

أثار الفوز الكبير للمنتخب السويدي الأول لكرة القدم 5-1 على تونس في المجموعة السادسة من كأس العالم في مونتيري مشاعر متباينة لدى لاعب الوسط ياسين العياري، الذي سجل هدفين رائعين في شباك بلاده التي ينحدر منها والده.

وكان والد العياري، عزوز، كشف سابقًا لوسائل إعلام سويدية أن نجله رفض تمثيل تونس في كأس العالم 2022 في قطر، مفضلًا انتظار فرصته مع السويد، وهو ما تحقق بعد أربعة أعوام حين تألق بهدفين لافتين في أولى مبارياته بالبطولة.

وقال العياري، نجم برايتون الإنجليزي، في تصريحات صحافية: «كانت مواجهة تونس لحظة عاطفية جدًا، فهي قريبة إلى قلبي كثيرًا. كما يعلم الجميع، والدي من هناك، وقد قضيت عددًا من فصول الصيف هناك، ولدي الكثير من أفراد العائلة. لكنني الآن أمثل السويد، وعلي أن أقدم أفضل ما لدي من أجلها».

ومنح العياري التقدم للسويد بهدف صاروخي في الدقيقة السابعة، واحتفل به بهدوء، بينما عمت فرحة عارمة زملاءه والجماهير في المدرجات، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا رائعًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لم يتمكن بعده من كبح مشاعره.

وقال: «كان هذا الهدف بمثابة الضربة القاضية، وعندها سمحت لنفسي بالاحتفال قليلًا. ليس من السهل أن تسجل هدفين في كأس العالم».

وكانت الأمور قد تسير بشكل مختلف تمامًا لو اختار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا تمثيل تونس قبل أربعة أعوام، غير أن والده أوضح أن ياسين كان مصممًا على اللعب للمنتخب السويدي، الذي غاب عن كأس العالم في قطر.

وقال عزوز، في مقابلة مع صحيفة «أفتونبلاديت» السويدية قبل البطولة :«أبنائي وُلدوا في السويد. أردته أن يلعب لها، وأن يشعر بأنه يرد الجميل للبلد الذي احتضنه».

وترتبط عائلة العياري بعلاقة وثيقة بكرة القدم في ستوكهولم، حيث بدأ ياسين وشقيقه الأصغر طه مسيرتهما في نادي إيه.آي.كيه، بينما تعمل والدتهما المغربية أمينة في كثير من الأحيان في ملعب «ستروبيري أرينا»، معقل النادي والمنتخب.

ويضع هذا الانتصار الكاسح السويد في صدارة المجموعة قبل مواجهتها المقبلة أمام هولندا، التي تعادلت 2ـ2 مع اليابان، فيما أعرب العياري عن حماسه للتحدي القادم. وقال:«ركزنا على أنفسنا وخضنا هذه المباراة دون الانشغال بالكثير من الأمور خارج الملعب، والآن سنحول تركيزنا بالكامل إلى المباراة التالية».