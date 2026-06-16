سولباكن: ننتظر تأثير هالاند الكبير

أكد ستاله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم المشارك في كأس العالم، على التأثير الكبير الذي يتوقع أن يحدثه مهاجمه إيرلينج هالاند مع عودتهم إلى المونديال للمرة الأولى منذ 28 عامًا.

وسجّل هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، 16 هدفًا في حملة النرويج المثالية في التصفيات الأوروبية، حيث تغلبت على إيطاليا مرتين، وضمنت أول ظهور لها في كأس العالم منذ 1998.

وتفتتح النرويج مشوارها المونديالي بمواجهة العراق في بوسطن الثلاثاء، ضمن مجموعة تاسعة صعبة تضم أيضًا فرنسا، بطلة العالم مرتين ووصيفة النسخة الأخيرة، والسنغال.

ومع ذلك، يمكن للنرويج التعويل على أحد أخطر المهاجمين بشخص هالاند، الذي لمع نجمه بتسجيله تسعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم تحت 20 عامًا في 2019، قبل أن يخطو الآن إلى أكبر مسارح اللعبة.

وقال سولباكن «58 عامًا» والذي كان ضمن تشكيلة النرويج كلاعب وسط في مونديال 1998: «نأمل أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا جدًا»

ويأتي هالاند إلى المونديال بعد تتويجه بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في أربعة مواسم مع سيتي، كما يملك سجلًا لافتًا مع منتخب بلاده بتسجيله 55 هدفًا في 50 مباراة.

وأضاف سولباكن في مؤتمر صحافي: «إنه هدافنا. أعتقد أنه الأفضل في العالم. هو جاهز بدنيًا، وحصل على قسط من الراحة في نهاية الموسم».

وتابع :«أعتقد أنه يتحسن تدريجيًا في التدريبات هنا. وهو في المكان الذي يريد أن يكون فيه، ونأمل أن يتمكن المنتخب أيضًا من منحه الإمدادات التي يحتاج اليها لتسجيل الأهداف. إذا منحت إرلينج الفرص، فإنه يميل إلى التسجيل، ونأمل أن يستمر ذلك».

ولم يحاول سولباكن التقليل من أهمية المباراة الافتتاحية أمام العراق الذي يشارك للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

وقال :«نحن في مجموعة تنافسية جدًا، وربما تكون الأصعب على الإطلاق. إذا بدأت بثلاث نقاط، فقد تكون على الطريق الصحيح. لا يمكن إخفاء أنها مباراة مهمة جدًا».