«فيفا»: لا دليل على عنصرية إيفانز

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه لم يجد دليلًا على انتهاك الحكم الأسترالي شون إيفانز لمدونة السلوك، خلال مشاركته ضمن طاقم حكم الفيديو المساعد VAR لمباراة المنتخب الألماني ضد كوراساو الأحد في كأس العالم، وسمح له بإكمال مشاركته في البطولة.

وكانت شبكة «فير» المناهضة للتمييز طالبت باستبعاد الحكم وإعادته إلى بلاده، بعد أن ظهر وهو يقوم بإيماءة يد ترمز للقومية البيضاء وجماعات اليمين،

لكن اللجنة التأديبية المستقلة للاتحاد الدولي أكدت أنها فحصت الأمر ولم تجد أي دليل يثبت انتهاك إيفانز لمدونة قواعد السلوك، مشيرة إلى أنها أخذت بيانه الرسمي بنفي الواقعة بعين الاعتبار ليتأكد استمراره في إدارة مباريات المونديال.

وكان إيفانز نفي تعمده القيام بتلك الإيماءة، مؤكدًا أن الحركة لم تكن سوى ارتعاش لا إرادي ولاشعوري حدث أثناء البث التلفزيوني لتقديم طاقم حكم الفيديو المساعد VAR قبل انطلاق المباراة.

وجاء هذا النفي القاطع في بيان رسمي أصدره إيفانز للرد على حالة الجدل الواسع والاتهامات التي طالته بعدما ظهر وهو يشكل دائرة باستخدام الإبهام والسبابة مع مد بقية الأصابع، وهي إشارة معروفة تقليديا بمعنى «حسنًا» أو كلعبة للأطفال في المدارس، لكن تم تبنيها أخيرًا من قبل جماعات عنصرية وصنفتها رابطة مكافحة التشهير الأمريكية كرمز كراهية.

وأوضح الحكم الأسترالي أنه كرر هذه الحركة لا شعوريًا مرات عدة خلال اللقاء أثناء إمساكه بالقلم، معربًا عن أسفه لسوء الفهم ومؤكدًا أن هذا التفسير لا يعكس هويته إطلاقًا.