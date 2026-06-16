تعادل سعودي مع أوروجواي يجدد انطلاقة 2006

نال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نقطة في بداية مشواره ضمن بطولة كأس العالم، للمرة الثانية تاريخيًا، بتعادله 1ـ1 مع نظيره الأوروجوياني، فجر الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من ثامن مجموعات البطولة، على ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكرر المنتخب السعودي انطلاقته في نسخة «ألمانيا 2006» التي افتتحها بتعادل إيجابي 2ـ2 مع نظيره التونسي.

وفي المجمل دوّن «الأخضر» التعادل الثالث له على صعيد بطولة كأس العالم التي شارك فيها للمرة الأولى عام 1994.

وجاء تعادله الأول أمام جنوب إفريقيا 2ـ2 في دور المجموعات من نسخة «فرنسا 1998»، والثاني أمام تونس بالنتيجة ذاتها في ألمانيا، قبل الخروج بتعادل ثالث من مواجهة الأوروجواي.

وكان بإمكان المنتخب الخروج بالنقاط الثلاث لو استطاع الحفاظ على الهدف الذي سجّله المدافع عبد الإله العمري في الدقيقة 41، لكنه مُني بهدف التعادل من ماكسيميليانو أراوخو، جناح أوروجواي، قبل نهاية المباراة بعشر دقائق «80».

وشهدت المباراة إنذارًا واحدًا فقط كان من نصيب العمري، صاحب الهدف السعودي، في الدقيقة 44.

وأجرى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، خمسة تغييرات خلال اللقاء، ثلاثة منها خلال الوقت بدل الضائع.

ومن جهته، أدخل الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي، خمسة بدلاء أيضًا، بينهم اثنان شاركا مع انطلاق الشوط الثاني.

وتساوت منتخبات المجموعة الأربعة بنقطة واحدة لكل منها، وتمتلك السعودية وأوروجواي الأفضلية في الترتيب بفضل تسجيلهما هدفًا، بعكس إسبانيا والرأس الأخضر اللتين تعادلتا سلبًا.

وبعد 6 أيام سيواجه «الصقور» المنتخب الإسباني في الجولة الثانية، فيما تلتقي أوروجواي مع الرأس الأخضر.