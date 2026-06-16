ساكا: «وتر العرقوب» لن يمنعني من اللعب

أكد بوكايو ساكا، جناح المنتحب الإنجليزي الأول لكرة القدم، جاهزيته لمباراة كرواتيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ 12 بكأس العالم الأربعاء، على الرغم من إصابته في وتر العرقوب.

وقال نجم أرسنال الإنجليزي في مؤتمر صحافي الإثنين إنه مستعد للمخاطرة بلياقته البدنية واللعب رغم الألم من أجل المشاركة مع زملائه بقيادة المدرب توماس توخيل.

وجرى التمهيد لعودة ساكا «24 عامًا» تدريجيًا في نهاية الموسم، إذ شارك في مباراة واحدة مع فريقه فقط خلال نحو شهر، معترفًا بأنه لا يشعر بأنه في كامل لياقته، لكنه لا يزال مصممًا على المشاركة، على الرغم من أن توخيل أشار أخيرًا إلى أن لاعبه لم يتمكن من التدريب لعدة أيام متتالية بسبب هذه المشكلة.

وأوضح ساكا «49 مباراة دولية» أن اللاعبين غالبًا ما يضطرون إلى الاختيار بين حماية أنفسهم وتلبية التوقعات، وتعهد باللعب رغم الألم.

واستطرد: «بصفتنا لاعبين، هذه هي أكبر مغامرة، خاصة إذا لم تكن في أفضل حالاتك. لديك الخيار بين عدم اللعب أو المشاركة مع العلم أن الناس سيحكمون عليك بالطريقة نفسها.. في نهاية المطاف، لا أحد يهتم بما تشعر به، فهم يتوقعون منك أن تقدم أداء جيدًا، وأن تظهر بمستوى عالٍ».

وأضاف: «أنا سعيد بالمخاطرة، أعتقد أنها في محلها، سأستمر في فعل ذلك، لكنني أشعر بتحسن كبير مقارنة بشهر مارس، وأنا جاهز للعب».

وكانت آخر مشاركة لساكا في التشكيلة الأساسية مع أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق أمام باريس سان جيرمان في 30 مايو الماضي، عندما خاض 83 دقيقة.

وكان توخيل قال الأسبوع الماضي إنه «من غير المرجح» أن يتمكن ساكا من بدء المباريات وإكمالها في كأس العالم بسبب إصابته المستمرة.

وعلق ساكا على هذه النقطة: «لا أريد أن أقول أي شيء يتعارض مع رأي المدرب.. لكن ما أود قوله هو أنه منذ مارس، عمل مدربي ميكيل ارتيتا والطاقم الطبي لأرسنال ثم في المنتخب معي بشكل مدهش وساعدوني على العودة وتقديم ما أستطيع من أجل الفريق».

وعند سؤاله عن توقعاته لنفسه في البطولة، أجاب :«أفضل أن أُثبت نفسي بقدمي بدلًا من أن أخبركم بما أريد فعله، هذه هي طريقتي، وأنا أتطلع إلى خوض كأس عالم رائعة».

وتواجه إنجلترا، التي خسرت 1ـ2 أمام فرنسا في دور الثمانية في نهائيات قطر، غانا وبنما أيضًا في المجموعة الـ12.