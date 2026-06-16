بأول هدف بعد 12 عاما.. الأخضر يهز «لا سيليستي»

اهتزت شباك المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم للمرة الأولى منذ 12 عامًا في افتتاح مشواره المونديالي، حينما استقبل هدفًا خلال المواجهة التي جمعته بنظيره السعودي، وانتهت بالتعادل 1ـ1 فجر الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم 2026.

وحمل الهدف توقيع عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي في الدقيقة 41 بعدما تابع كرة مرتدة من فرناندو موسليرا، حارس مرمى «لا سيليستي» إثر ركلة ركنية ارتقى لها محمد كنو بضربة رأس قوية.

وكان المنتخب الأوروجوياني حافظ على نظافة شباكه في المباراة الافتتاحية خلال مشاركتيه الأخيريتين بالمونديال، حينما تغلب على نظيره المصري 1-0 في مونديال روسيا 2018، واكتفى بالتعادل السلبي مع كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 في قطر.

ويعود الهدف الأخير في مرمى المنتخب الأوروجوياني في بداية مشواره المونديالي إلى نسخة البطولة التي استضافتها البرازيل عام 2014 حينما مني بخسارة قاسية أمام كوستاريكا 1ـ3.