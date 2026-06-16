بيلسا: خسرنا بالتعادل.. والسعوديون ظهروا كما توقعت

أقرَّ الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم، بقلة فاعلية لاعبيه الأمرُ الذي شجَّع المنتخب السعودي، في رأيه، على المبادرة بالتسجيل خلال مباراة الطرفين، فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا المباراة، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، قال بيلسا: «ما قدَّمناه خلال الشوط الثاني أظهر أنه كان في مقدورنا تقديمه أيضًا في الشوط الأول، لكننا لم نستطع».

وأضاف: «في الشوط الثاني اختلفت المباراة، وزادت تحرُّكاتنا، وصنعنا فرصًا للتسجيل، وكنا قادرين على إحراز هدفٍ إضافي، أو اثنين، لكن كرة القدم أحيانًا تمنحك عديدًا من الفرص دون أن تتمكَّن من تحقيق ما تريد».

وتابع: «حتى مع حصولنا على بعض اللحظات التي كان في إمكاننا خلالها تسجيل أهدافٍ في الشوط الأول، الفريقُ لم يجد إيقاعه المعتاد، ولم ينجح في الضغط على المنافس، أو دفعه إلى ارتكاب الأخطاء، ولم نتمكَّن من صناعة الفارق».

وأردف: «الخصم آمن بقدرته على التسجيل، وعندما يعجز الفريق القادر على صناعة الفارق عن فرض تفوُّقه، يتشجَّع الطرف الآخر لفعل شيءٍ ما»، مؤكدًا: «لم نجد الحلول الكافية خلال الشوط الأول».

وزاد: «كان علينا الفوز بالمباراة، لكننا لم نستطع مع أنه لا توجد لدينا إصاباتٌ بين اللاعبين الذين شاركوا اليوم. جرت مباراتان، وكلتاهما انتهت بالتعادل، ولا أريد المبالغة في إطلاق أي تقييماتٍ في هذه المرحلة».

وعن تقييمه للمنتخب السعودي، أجاب بيلسا عن استفسار «الرياضية» قائلًا: «الصورة التي كوَّنتها عنه، والتحليل الذي بنيته من خلال مشاهدة الفيديو، شاهدته اليوم في المباراة».

وعلَّق المدرب الأرجنتيني على الصورة التي التُقطت له أثناء مراسم الترحيب الرسمية من موظفي «فيفا»، وظهر فيها ناظرًا إلى الأسفل، قائلًا: «لا أرى حاجةً لتقديم أي توضيحاتٍ، فأنا لست قدوةً لأحد. كنت أنظر إلى المصورين، وهذه هي الصورة التي التُقطت، لكنني لا أعرف ماذا يمكنني أن أقول أكثر بشأنها. هل يجب علي توضيح لماذا لا أنظر إلى الأشخاص الذين أتحدَّث معهم في لحظتها؟».

وردًّا على سؤالٍ من «الرياضية» عمَّا إذا كان ينظر إلى التعادل على أنه كسب نقطةٍ، أم خسارة نقطتين، بعدما عدَّل لاعبوه النتيجة في الدقيقة 80، أجاب بيلسا باقتضابٍ: «خسرنا نقطتين».

وستلتقي أوروجواي منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثانية، بينما سيواجه المنتخب السعودي نظيره الإسباني.