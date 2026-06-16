بيتكوفيتش: نتمنى الانضمام إلى مفاجآت المونديال

لوح البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بورقة المفاجآت المونديالية، قبل مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، في أولى مبارياتهما بالمجموعة العاشرة التي تضم كذلك النمسا والأردن.

وأحدث منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم مفاجأة بتعادله سلبيًا أمام إسبانيا بطلة مونديال 2010 ويورو 2024 في افتتاح مباريات المجموعة الإثنين.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحافي الإثنين: «بالطبع لسنا المرشحين للفوز أمام الأرجنتين، ولكن هذه البطولة شهدت العديد من المفاجآت، وسنحاول تحقيق واحدة جديدة».

وستلعب المباراة، فجر الأربعاء، وسط ترقب للأحوال الجوية، حيث تلقى منتخب الأرجنتين بالفعل تحذيرين من إعصارين منذ وصوله إلى كانساس سيتي.

كما عانى منتخب الجزائر من ظروف مناخية قاسية في معسكره التدريبي في مدينة لورانس القريبة بولاية كانساس، وسط ارتفاع الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

لكن التوقعات تشير إلى أن الأجواء ستكون أفضل في يوم المباراة، بوصول درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا عدم هطول الأمطار.