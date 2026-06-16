سكالوني: لسنا وحدنا.. الجميع ينتظر ميسي

شدَّد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ونيكولاس أوتامندي، قلب دفاعه، على الأهمية المحورية لليونيل ميسي الذي يستعدُّ لخوض مشاركته السادسة في كأس العالم، وهو رقمٌ قياسي، سيتشاركه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يظهر قائد حامل اللقب «38 عامًا» أمام وسائل الإعلام، لكنه هيمن على جزءٍ كبيرٍ من المؤتمرات الصحافية للمنتخب قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام الجزائر، فجر الأربعاء.

وقال سكالوني في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «الأرجنتينيون ليسوا وحدهم، بل أعتقد أن الجميع يريد رؤية ميسي على أرض الملعب». وأكد أن لاعبه تعافى من إصابةٍ عضليةٍ أخيرًا، ومن المتوقَّع أن يبدأ المباراة أساسيًّا.

وكان ميسي بقي على مقاعد البدلاء خلال الفوز 2ـ0 على هندوراس في مباراةٍ تجريبيةٍ، 6 يونيو الجاري، قبل أن يشارك بديلًا في الانتصار 3ـ0 على أيسلندا، الأسبوع الماضي، ويسجل هدفًا من ركلة جزاءٍ.

ورفض سكالوني أي إيحاءٍ بأن وجود قائد إنتر ميامي الأمريكي قد يشكِّل عبئًا على المنتخب، مؤكدًا أن تأثيره لم يفتر على الرغم من تغيُّر ظروفه البدنية عبر الأعوام. وقال: «لقد كان دائمًا حاضرًا وأساسيًّا بالنسبة لنا، والآن أكثر من أي وقتٍ مضى».

من جهته، استعاد أوتامندي، الذي يقترب بدوره من خوض ما يُتوقَّع أن يكون آخر كأس عالمٍ له، مسيرته المشتركة مع ميسي، التي تُوِّجت بلقب كأس العالم 2022 في قطر، واصفًا إياه بأنه «أفضل لاعبٍ في التاريخ».

وقال المدافع، البالغ 38 عامًا: «عشنا معًا كثيرًا من اللحظات الجميلة. إنه شخصٌ بسيطٌ، يستمتع بالمعسكرات والتدريبات، ويتعامل معها بجديةٍ، كما أنه شديد التنافسية، وهو ما يدفعك دائمًا لبذل المزيد، وعدم التراخي، ومحاولة مجاراته ومساندته».