العمري: كنا نستحق الفوز

أبدى عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سعادته بتسجيل هدفٍ في مرمى الأوروجواي، لكنَّه تحسَّر على نتيجة التعادل، مؤكدًا أن الأخضر كان يستحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

ووضع العمري المنتخب السعودي في المقدمة بهدفٍ في الشوط الأول، لكنَّ المنتخب الأوروجوياني تمكَّن من خطف هدفٍ، فرض به التعادل 1ـ1 على المواجهة، التي جرت فجر الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال العمري في تصريحاتٍ، نقلتها قناة «بي إن سبورتس»: «النقطة أفضل من لا شيء. كنا نستحق الفوز، وسعينا بالفعل إلى تحقيقه، لكنها نتيجةٌ إيجابيةٌ».

وأضاف مدافع الأخضر: «سعيدٌ بالهدف، والمقبل أفضل. كل مباراةٍ سنعطيها حقها في باقي مشوارنا».