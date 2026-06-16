دونيس: واجهنا لاعبين أقوياء.. العويس ممتاز.. ولا تهمني النتائج

أبدى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رضاه عن نتيجة التعادل مع الأوروجواي 1ـ1، فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026، واصفًا النقطة بالمهمة في مشوار الأخضر بالمونديال.

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «كنا ندير المباراة بشكلٍ أفضل في الشوط الأول، واستحوذنا، ولم نسمح للخصم بصنع فرصٍ كثيرةٍ، وتقدَّمنا بهدفٍ. في الشوط الثاني تعرَّضنا لضغطٍ كبيرٍ، ولم نملك القوة لإيقاف الكرات من لاعبي الأوروجواي. كانوا يرسلون الكرة في عمق ملعبنا».

وواصل المدرب اليوناني: «الأوروجواي قوي، ولاعبوه أقوياء، لكننا أظهرنا قوتنا الدفاعية. محمد العويس قدَّم مستوى ممتازًا. لم نملك الحدة والثقة الكافية للاحتفاظ بالكرة، ومنعهم من دخول منطقة الجزاء، وكنا محظوظين بعض الشيء، وحصلنا على نقطةٍ مهمةٍ، وأظهرنا شخصيتنا».

وتطرَّق دونيس إلى فترته مع الأخضر بالقول: «حاولت في وقت قصير التعرُّف على اللاعبين، وفي ثلاثة أسابيع عملنا على بناء أسلوب لعبنا. مع مرور الأيام، سأحاول التعلُّم أكثر عن فريقي وعناصره».

وتابع مدرب المنتخب السعودي: «كانت لدينا بعض المشكلات في وسط الميدان، وبعدها بدأنا بطريقة 4 - 5 - 1، وأضفنا لاعبَ وسطٍ، لكننا لم نملك القوة اللازمة لمنع الخصم من دخول منطقة الجزاء في الشوط الثاني».

وأردف دونيس: «أنا لست مدربًا ينظر إلى النتائج فقط، أنا أنظر إلى الفريق بشكلٍ كاملٍ، وعلينا أن ننظر إلى حجم خصمنا. الأوروجواي منتخبٌ بدني، ولاعبوه خبراء، ويملكون العمق في تشكيلتهم، وحينما تواجه خصمًا مثل هذا، وتحصل على نقطةٍ، يكون هذا أمرًا يرفع الروح المعنوية».

واستطرد دونيس: «لا أستطيع التفكير فقط بنتيجة المباراة، بل وأيضًا بكيف نصنع فريقًا قويًّا في مختلف الظروف. هذا يأخذ وقتًا. التعادل سيجعلنا ندخل المباراة المقبلة بحظوظٍ أفضل».