بالأرقام.. العويس هزم حراس المونديال

لعب محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، دورًا بارزًا في خروج «الأخضر» بالتعادل 1ـ1 مع الأوروجواي، فجر الثلاثاء، عبر تسجيل أرقامٍ هي الأفضل حتى الآن في بطولة كأس العالم 2026.

وظفر المنتخب السعودي بنقطةٍ في افتتاح مشواره المونديالي ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

واستطاع حارس مرمى فريق العلا «درجة أولى»، إبعاد تسع كراتٍ عن مرماه خلال المباراة، حسب موقع «سوفا سكور» الإلكتروني.

ودوَّن العويس أفضل رقمٍ لحارس مرمى في البطولة التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وتفوَّق على الأسترالي باتريك بيتش الذي تصدَّى، حسب «سوفا سكور»، لثماني كراتٍ خلال موقعة انتصار منتخب بلاده على نظيره التركي بهدفين نظيفين.

وأنقذ العويس مرماه من أربع هجماتٍ داخل منطقة الجزاء، كما أبعد بقبضته كرتين.

وظهر العويس في نسخةٍ ثالثةٍ من كأس العالم، بإجمالي خمس مبارياتٍ موندياليةٍ على مدى نسخ 2018 و2022 و2026.

ويحتل المركز الثاني بين حراس مرمى الأخضر في عدد المشاركات المونديالية بعد محمد الدعيع صاحب المباريات العشر.