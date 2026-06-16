سالم: كنا نستحق الفوز أمام الأوروجواي

أكَّد سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن الأخضر كان يستحقُّ الفوز على الأوروجواي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، فجر الثلاثاء، في ميامي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال الدوسري، الذي يشارك في النهائيات للمرة الثالثة بعد نسختَي 2018 و2022: "هي بدايةٌ جيدةٌ. نحن كنا نستحقُّ الانتصار، وسنسير خطوةً بخطوةٍ نحو هدفنا بالتأهل".

وأوضح اللاعب، البالغ 34 عامًا، أن "الصقور الخضر" حضروا إلى المونديال من أجل الانتصار، وأضاف: "أمام إسبانيا سنُعدِّل الأخطاء، لنخطف النقاط الثلاث".

وتلعب السعودية مباراتها المقبلة، الأحد، أمام إسبانيا، التي صُدِمَت بتعادلٍ سلبي مع الرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة.

وتابع قائد المنتخب السعودي: "أظهرنا شخصية الأخضر أمام الأوروجواي، وقدَّمنا المباراة بالشكل المطلوب، لكن لم يحالفنا الحظ".