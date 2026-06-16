الخماسية تطيح بلموشي.. ورينارد يقود مهمة إنقاذ تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر السعودي السابق، لتولي مهمة تدريب المنتخب التونسي في كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، خلفًا لصبري لموشي، وفق ما نقله التلفزيون التونسي، الإثنين.

ونقل مراسل التلفزيون التونسي عن معز الناصري، رئيس الاتحاد، أن هيرفي رينارد سيتولَّى قيادة "نسور قرطاج" في بقية مشوار المونديال.

ويصل المدرب الفرنسي إلى مدينة مونتيري المكسيكية، الثلاثاء، ليباشر عمله بالإشراف على الحصة التدريبية الأولى مع المنتخب التونسي استعدادًا للمباراة الثانية أمام اليابان، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتأتي إقالة لموشي بعد الخسارة القاسية لتونس 1ـ5 أمام السويد في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي تضمُّ أيضًا المنتخب الهولندي.

وذكر التلفزيون التونسي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صبري لموشي غادر مقر المنتخب التونسي في المكسيك بعد الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية معه.

يشار إلى أن منتخب تونس يلعب في كأس العالم للمرَّة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، ويطمح إلى اجتياز مرحلة المجموعات، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الأخير بترتيب المجموعة بلا نقاطٍ، بينما تتربَّع السويد على القمة بثلاث نقاطٍ، في حين يتقاسم منتخبا اليابان وهولندا المركزين الثاني والثالث عقب تعادلهما 2ـ2 في الجولة الافتتاحية.