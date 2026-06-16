إيران ونيوزيلندا.. التعادل يفرض نفسه

عاد المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم من التأخُّر مرَّتين، وتعادل 2ـ2 مع نيوزيلندا في مباراة المنتخبين الافتتاحية بكأس العالم 2026، الثلاثاء.

وتقدَّمت نيوزيلندا ‌في الدقيقة 7 عندما ‌سدَّد ⁠إيلي جاست كرةً مباشرةً ⁠من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرةٍ من كريس وود، استقرَّت في المرمى الإيراني.

وأدركت إيران التعادل في الدقيقة 32 عندما تابع رامين رضائيان الكرة من مسافةٍ ⁠قريبةٍ، وأسكنها الشباك في ملعب ‌لوس أنجليس.

وأعاد الجناح جاست ‌ماذرويل التقدُّم لنيوزيلندا في الدقيقة 54 بتسديدةٍ، استقرَّت في مرمى الحارس علي رضا بیرانوند ‌إثر تمريرةٍ أخرى من وود.

وعادت إيران مجدَّدًا ⁠بعد ⁠عشر دقائق حيث أطلق محمد محبي ضربةَ رأسٍ، اصطدمت بالقائم البعيد قبل أن تدخل الشباك، ليعادل النتيجة مرَّةً أخرى.

وستعود إيران إلى لوس أنجليس لمواجهة بلجيكا، فيما تلتقي نيوزيلندا منتخب مصر في فانكوفر ضمن منافسات الجولة المقبلة من المجموعة السابعة، فجر الإثنين.

وكانت بلجيكا قد تعادلت بهدفٍ لمثله مع مصر، الإثنين.