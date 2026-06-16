ستورة: هالاند أفضل مهاجم في العالم

وصف يوناس جار ستورة، رئيس الوزراء النرويجي، إيرلينج هالاند، لاعب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بأفضل مهاجمٍ في العالم.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحافيًّا غير تقليدي قبل مباراة النرويج الافتتاحية في كأس العالم أمام العراق في بوسطن، الثلاثاء.

وتلقَّى ستورة، البالغ من العمر 65 عامًا، دعوةً لحضور المباراة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب ليز كلافينس، رئيس الاتحاد النرويجي. ‌

وارتدى رئيس الوزراء زي منتخب بلاده وهو ‌يركض ⁠في الشوارع برفقة ⁠الوفد الإعلامي المرافق للمنتخب، كما أجاب عن أسئلةٍ بينما كان أفراد جهاز الخدمة السرية يتبعونه سيرًا على الأقدام وفوق الدرَّاجات.

وقال ستورة: "هالاند أفضل مهاجمٍ في العالم، ولا يمكن للمرء أن يصل إلى هذا المركز بالخداع. إنه أمرٌ مذهلٌ، ولقد أصبح نجمًا كبيرًا، وهو في المستوى نفسه لأفضل اللاعبين".

وتطرَّق إلى حضوره المونديال قائلًا: "إنها رحلةٌ جميلةٌ، ولا تتعلَّق في المقام الأول بالعمل، بل بجانبٍ من الوظيفة مثيرٍ للغاية".

وليس من المستغرب أن ⁠يركز زعيم حزب العمال، الذي تولى منصبه أكتوبر 2021، على قوة الفريق الجماعية أثناء تقييمه فرص النرويج ‌في المجموعة التاسعة، إذ تواجه العراق، والسنغال، وفرنسا ‌في أول مشاركةٍ لها في كأس العالم منذ عام 1998.

وتابع ستورة: "لدينا لاعبون جيدون، لكن إذا لم يعملوا ‌بوصفهم فريقًا، فحتى أفضل اللاعبين يمكن أن يفشلوا".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيعود إلى بلاده مباشرةً بعد المباراة أمام العراق، لكنَّه وجَّه نصيحةً أخيرةً قبل اللقاء قائلًا: "اللاعبون يسجلون الأهداف بشكلٍ فردي، لكنْ الفرق هي التي تفوز بالمباريات".