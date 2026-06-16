رانجنيك: نخشى مفاجآت الأردن.. والمباراة صعبة

يخشى الألماني رالف رانجنيك، مدرب المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، أن يكون فريقه أحدث منتخبٍ أوروبي يقع ضحية المنتخبات الآسيوية في كأس العالم 2026 قبل مواجهة الأردن، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة.

وخسرت التشيك 1ـ2 أمام كوريا الجنوبية، ثم أفسدت أستراليا ‌عودة تركيا إلى كأس العالم ⁠بالفوز عليها 2ـ0.

كذلك تعادلت ⁠اليابان مع هولندا 2ـ2، الأحد، وتعادلت قطر 1ـ1 مع سويسرا، المرشَّحة للتأهل عن المجموعة الثانية، بعد أربعة أعوامٍ من خروج الدولة الخليجية من البطولة دون أي ⁠فوزٍ عندما استضافت مونديال 2022.

وقال ‌رانجنيك للصحافيين في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، قبل المباراة الأولى للنمسا أمام ‌الأردن في المجموعة العاشرة: "شهدنا عددًا من المفاجآت خلال كأس العالم 2026. إذا نظرتم إلى المباريات والنتائج، فقد كان هناك ‌12 تعادلًا، وستة انتصاراتٍ فقط، ولم تفز أي من منتخبات ⁠أمريكا ⁠الجنوبية".

وأضاف: "لن تكون مباراة الأردن سهلةً، فالمنافس صعبٌ، وسيحاول استدراجنا، وتجاوز الضغط، ثم سيحاول استغلال المساحات المفتوحة لشن هجماتٍ مرتدةٍ. هذا ما نتوقَّعه منهم".

ولم يكشف رانجنيك عن ملامحِ تشكيلته الأساسية، لكنَّه ذكر أنه استقرَّ، الأسبوع الماضي، على التشكيل المكوَّن من 11 لاعبًا أمام الأردن، مبينًا أن جميع لاعبيه في حالةٍ صحيةٍ جيدة.