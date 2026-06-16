بيزلي: أهدرنا فرصة كتابة التاريخ

أعرب دارين بيزلي، مدرب منتخب نيوزيلندا الأول لكرة القدم، عن فخره بالمستوى الذي قدَّمه لاعبوه خلال المباراة أمام إيران ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة في كأس العالم 2026، فجر الثلاثاء.

وخيَّم التعادل الإيجابي 2ـ2 على اللقاء الذي جرى في إنجلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبادر إيلي جاست بالتسجيل لمنتخب نيوزيلندا مبكِّرًا في الدقيقة 7، وعادلَ رامين رضائيان للمنتخب الإيراني في الدقيقة 32.

وعاد جاست لهز الشباك من جديدٍ مسجِّلًا الهدف الثاني للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 55، غير أن محمد محبي منح التعادل لإيران مرَّةً أخرى في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة، تقاسم منتخبا إيران ونيوزيلندا صدارة المجموعة برصيد نقطةٍ واحدةٍ لكلٍّ منهما متفوِّقَين بفارق الأهداف على منتخبَي مصر وبلجيكا، اللذين حصدا أيضًا نقطةً وحيدةً عقب تعادلهما 1ـ1 في سياتل في وقتٍ سابقٍ ضمن الجولة نفسها.

وقال بيزلي عقب المباراة: "فخورٌ للغاية باللاعبين. لقد شعرنا بخيبة أملٍ بعض الشيء لعدم الفوز، إذ كنا متقدِّمين مرَّتين في النتيجة".

وأضاف مدرب نيوزيلندا: "سيؤلمنا الأمر قليلًا لأننا أهدرنا الفرصة لكتابة التاريخ الليلة، لكننا لم نخسر، ولعبنا بشكلٍ رائعٍ، لذا أنا فخورٌ باللاعبين حقًّا".

وكان منتخب نيوزيلندا يبحث عن حصد انتصاره الأول في كأس العالم خلال مشاركته الثالثة في البطولة بعد نسختَي 1982 و2010 في إسبانيا وجنوب إفريقيا على الترتيب.

وبعد أن خاضت مباراتها السابعة في المونديال، سجَّلت نيوزيلندا تعادلها الرابع في البطولة، فيما تلقَّت ثلاث هزائم.

يذكر أن المنتخبات المشاركة في المونديال وُزِّعت على 12 مجموعةً بواقع أربعة منتخباتٍ في كلٍّ منها، وسيتأهل المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية، إضافةً إلى أفضل ثمانية منتخباتٍ تحصل على المركز الثالث.