شفاينشتايجر يدعم هاني بعد خطأ بلجيكا

حرص النجم الألماني سيباستيان شفاينشتايجر، الفائز مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم بلقب مونديال 2014، على الثناء على محمد هاني، ظهير أيمن المنتخب المصري، خلال مقابلةٍ له عقب لقاء "الفراعنة" أمام بلجيكا.

واكتفى منتخب مصر بالتعادل 1ـ1 مع بلجيكا، الإثنين، ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة في المونديال، الجاري حاليًّا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقدَّم إمام عاشور بهدفٍ لمصر في الدقيقة 20، وحقق منتخب بلجيكا التعادل عبر "النيران الصديقة" بتسجيل محمد هاني هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه "66".

والتقط شفاينشتايجر صورةً مع هاني عقب المباراة، وأثنى

على مستواه، خاصَّةً بعد أن تمكَّن من مراقبة جيريمي دوكو، جناح منتخب بلجيكا الأيسر، خلال المواجهة التي جرت في سياتل.

وقال الألماني في تصريحاتٍ، نقلها المنسِّق الإعلامي للمنتخب المصري: "محمد هاني لاعبٌ كبيرٌ، بل ومن أفضل اللاعبين".

ويتساوى منتخب مصر مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في الرصيد بنقطةٍ واحدةٍ بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى.

وكان منتخب نيوزيلندا تعادل 2ـ2 مع إيران في الجولة الافتتاحية للمجموعة أيضًا.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، التي تشهد مواجهةً مرتقبةً أيضًا بين إيران وبلجيكا.

وتسعى مصر، التي تشارك للمرة الرابعة في كأس العالم بعد نسخ 1934 و1990 و2018، إلى تحقيق انتصارها الأول في المونديال، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.