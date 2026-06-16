انتهاء صلاحية تأشيرة لاعب إيراني بعد دخوله أمريكا

انتهت صلاحية تأشيرة دخول لاعب المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى الولايات المتحدة، ما يُلقي بظلال من الشك على مشاركته في النسخة الجارية من نهائيات كأس العالم، وفقًا لما أفادت الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وكان الجناح مهدي ترابي قد حصل على تأشيرة دخول لمرة واحدة فقط، بدلًا من التأشيرات المتعددة الممنوحة لبقية لاعبي المنتخب الإيراني، للمشاركة في هذا الحدث العالمي، وتعادل «تيم ملّي» مع نيوزيلندا 2ـ2 في مباراته الافتتاحية، الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أنه «بعد سفر المنتخب إلى لوس أنجليس لخوض مباراته ضد نيوزيلندا، وبعد انتهاء المباراة، انتهت صلاحية تأشيرة ترابي».

وأضافت الوكالة أنَّ الاتحاد الإيراني لكرة القدم «اتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة جديدة لترابي، ليتمكن من مرافقة المنتخب في مبارياته المقبلة».

ولم تكشف الوكالة عما إذا كان ترابي قد غادر الولايات المتحدة بنجاح، لكنها أكدت أن «جميع أعضاء المنتخب على متن الطائرة» التي غادرت الولايات المتحدة متجهة إلى المكسيك بعد المباراة. ولم يُدلِ الولايات المتحدة ومنظمو البطولة بأي تعليق فوري.