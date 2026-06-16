بوني تايلر تستفيق من الغيبوبة

أعلنت عائلة المغنية بوني تايلر، صاحبة الأغاني الشهيرة «Total Eclipse of the Heart» و«Holding Out for a Hero»، أنها استفاقت من غيبوبتها بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة الشهر الماضي.

وكانت النجمة الويلزية، البالغة من العمر 75 عامًا، التي سطع نجمها بأغانيها في ثمانينيات القرن الماضي، قد دخلت في غيبوبة في مستشفى بمدينة فارو البرتغالية مايو الماضي للمساعدة في شفائها.

وجاء في رسالة من فريقها وعائلتها نُشرت على موقعها الإلكتروني، مساء الإثنين، أنها «لم تعد في غيبوبة، لكنها لا تزال تعاني من حالة صحية حرجة وتتلقى رعاية مركزة» في البرتغال.

وأضافوا «لا يزال أطباؤها واثقين من أنها ستتعافى بشكل جيد، لكن الأمر سيستغرق وقتًا»، موضحين أنه نتيجة لذلك، سيتم إلغاء أو تأجيل كل حفلاتها المقررة حتى نهاية أغسطس.

وكان مقررًا أن تحيي تايلر حفلات هذا العام في ألمانيا والنمسا، إضافة إلى مشاركتها في مهرجان موسيقي في بريطانيا.