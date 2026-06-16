ريال مدريد يمدد عقد مدافعه روديجر

مدَّد ريال مدريد عقد مدافعه الألماني أنتونيو روديجر موسمًا إضافيًّا، وتحديدًا حتى عام 2027، وفقًا لما أعلن الثلاثاء ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم المنصرم.

وقال النادي الملكي، في بيان «اتفق ريال مدريد وأنتونيو روديجر على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيبقى في النادي حتى 30 يونيو 2027».

وانضم روديجر، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى نادي العاصمة الإسبانية قادمًا من تشيلسي الإنجليزي عام 2022، بعد أن لعب سابقًا لشتوتجارت الألماني وروما الإيطالي.

وتوّج روديجر بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2024 مع ريال مدريد، وكأس ملك إسبانيا عام 2023.

وبعد فشل الفريق في الفوز بالألقاب الكبرى لموسمين متتاليين، عيَّن فلورنتينو بيريس، رئيس ريال مدريد، بعد إعادة انتخابه البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا للفريق في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن النادي الملكي الإثنين عن ضم الإسباني مارك كوكوريا، الظهير الأيسر، من تشيلسي. كما ارتبط البرتغالي برناردو سيلفا والهولندي دنزل دومفريس بانتقال محتمل إلى صفوف ريال الذي من المقرر أن يوقّع مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي، في نهاية عقده في ملعب «أنفيلد».