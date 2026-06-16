مطار ميامي يعيد مباراة الأخضر والأوروجواي

استعادت شاشات مطار ميامي الدولي، صباح الثلاثاء، أجواء مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الأوروجوياني، بعدما بثّت إعادة كاملة للمباراة التي جمعت المنتخبين الإثنين على ملعب هارد روك، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ويأتي عرض المباراة في مطار ميامي بعد ساعات قليلة من نهايتها، في إشارة إلى الزخم الجماهيري والإعلامي المصاحب لكأس العالم داخل المدينة التي استضافت المواجهة على ملعب هارد روك.



وكان الأخضر افتتح مشواره في المونديال بتعادل 1ـ1 أمام الأوروجواي، بعدما تقدم بهدف المدافع عبد الإله العمري قبل أن يدرك منتخب أوروجواي التعادل في الشوط الثاني، ليحصد كل منتخب نقطة في بداية مشواره ضمن المجموعة الثامنة.