تعد كرة القدم تاريخيًّا لعبة البسطاء القادمين غالبًا من عائلات ذات خلفية بسيطة جدًّا أو متوسطة الدخل، باحثين عن مصدر جديد لتغيير نمط الحياة.

وتشهد بطولة كأس العالم العديد من الأسماء التي خرجت من عائلات ذات نصيب قليل من الدخل، أما إذا كنت تبحث عن أفراد من طبقة النبلاء الحقيقية، فعليك التوجه إلى منتخب السويد.

فجوستاف لاجربييلكه «26 عامًا»، الذي خاض المباراة كاملة التي فاز فيها منتخب بلاده على تونس 5ـ1، الأحد الماضي، يحمل لقب «بارون» وهو رتبة في النظام الملكي السويدي، فيما يحمل والده وجده لقب «كونت» الذي يعد أعلى في التصنيف.

وعادة ما يأتي لاعبو كرة القدم من خلفيات متواضعة، مثل نجوم اللعبة الحاليين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على سبيل المثال، لكن لاجربييلكه ليس كذلك.

وقال في مقابلة قبل انطلاق كأس العالم: «أعني، الأمر نادر بالفعل».

وقال بعد مباراة الأحد في مونتيري: «عندما كنت صغيرًا، كنت أحلم بأن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا. عائلتي علَّمتني أهمية وضع الأهداف والسعي إلى تحقيقها.

وهم سعداء جدًّا بي وفخورون بما وصلت إليه».

ونشأ لاجربييلكه في ديورشولم، وهي ضاحية ثرية في ستوكهولم، العاصمة السويدية. ويقول إنَّه كان يضع شعار عائلته على واقيات الساق عندما كان يلعب كرة القدم في طفولته.

وأصبح إرث لاجربييلكه العائلي موضوعًا متكررًا خلال مسيرته الكروية التي تنقل خلالها بين أندية في السويد «آيك، وسولينتونا، وفاستيراس، وإلفسبورج وديجيرفورش»، ثم إلى إسكتلندا مع سيلتيك، وحاليًّا في البرتغال.

وأشارت تقارير في بعض وسائل الإعلام البريطانية إلى أنَّه يحتل المرتبة 254 في ترتيب وراثة العرش السويدي، إلا أنَّ لاجربييلكه قال: «لا أعرف إن

كان ذلك صحيحًا»، وأضاف مازحًا: «لكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يغيب عدد كبير من الأشخاص قبلي، وأنا لا أريد حدوث ذلك».