صالون الرياض يحتفل بالعشرية الأولى

احتفل صالون الرياض الفني، الأحد، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسه، في مناسبة ثقافية وفنية كبرى جرت في مزرعة الناصر بمحافظة الدرعية في العاصمة الرياض، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الثقافي والفني من مختلف مناطق السعودية.

ويُعد صالون الرياض الفني أحد أبرز التجمعات الثقافية والفنية في السعودية، حيث دأب منذ تأسيسه على تنظيم فعاليات وملتقيات شهرية تهدف إلى دعم الحركة الفنية والثقافية، واستقطاب المواهب السعودية الشابة في مجالات الغناء والتلحين والشعر والنقد الفني والعزف الموسيقي والإعلام الثقافي، إلى جانب المساهمة في نشر الوعي الفني والثقافي وتعزيز حضور الفن السعودي محليًّا ودوليًّا.

وخلال الأعوام العشرة الماضية، أطلق الصالون العديد من المبادرات والدراسات والبرامج النوعية التي أسهمت في اكتشاف وصقل عشرات المواهب من مختلف مناطق السعودية، بما في ذلك الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقتان الشمالية والجنوبية، ليصبح منصة حاضنة للمبدعين والمبدعات في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وأكد الفنان خالد عبد الرحيم، مؤسس صالون الرياض الفني، في كلمته خلال الحفل، أنَّ هذه المناسبة تمثل محطة مهمة للاحتفاء بمسيرة الصالون وإنجازاته، مشيرًا إلى أنَّ الصالون أُسس ليكون مساحة تجمع أهل الفن والثقافة في بيئة إيجابية تدعم الإبداع وتربط بين الأجيال المختلفة، وتحافظ على أصالة الفن السعودي وتراثه الثقافي.

وقال: «نسعى من خلال هذا الصالون إلى تقديم الفن الراقي والهادف بعيدًا عن الخلافات والصراعات، والعمل على مد جسور التواصل بين الرواد والشباب، والمحافظة على الهوية الفنية السعودية في ظل النهضة الثقافية الكبيرة التي تشهدها السعودية».

وأضاف أنَّ السعودية تعيش اليوم مرحلة تاريخية غير مسبوقة في دعم الفنون والثقافة، بفضل ما تقدمه الجهات المعنية من مبادرات وبرامج نوعية، وفي مقدمتها وزارة الثقافة والجهات التعليمية والترفيهية ذات العلاقة، التي أسهمت في إنشاء كليات وأقسام أكاديمية متخصصة بالفنون المختلفة، ما سيمكن من تخريج أجيال جديدة من الفنانين والفنانات والموسيقيين والمبدعين المؤهلين أكاديميًّا ومهنيًّا.