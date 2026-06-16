أول مرة منذ 1958.. التعادل يسيطر على 4 مباريات مونديالية

انتهت أربع مباريات بالتعادل في بطولة كأس العالم 2026، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1958، في ظل استمرار تبديد المخاوف المتعلقة بسيطرة المنتخبات الأوروبية على البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقًا.

وشهدت مباريات الثلاثاء أربعة تعادلات، حيث تمكن منتخب الرأس الأخضر، أحد المنتخبات المشاركة للمرة الأولى، من فرض التعادل السلبي على بطل أوروبا

إسبانيا في أتالانتا، بينما انتهت مباراة مصر وبلجيكا بالتعادل 1ـ1 في سياتل.

وجاءت النتيجة ذاتها في ميامي، حيث أدرك منتخب أوروجواي التعادل في الدقائق الأخيرة أمام السعودية، فيما انتهت مباراة إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2ـ2 في لوس أنجليس.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنَّ هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ كأس العالم التي تشهد أربع مباريات تنتهي بالتعادل في يوم واحد، والأولى منذ 68 عامًا.

وأضاف «فيفا» أنَّ مرحلة المجموعات في نسخة 1958 بالسويد شهدت أيضًا انتهاء أربع مباريات بالتعادل في يوم واحد، وتحديدًا في نفس التاريخ 15

يونيو، عندما انتهت مباراة أصحاب الأرض أمام ويلز سلبًا، وتعادلت ألمانيا 2ـ2 مع إيرلندا الشمالية، وانتهت مواجهة إنجلترا والنمسا بالنتيجة نفسها، فيما انتهت مباراة باراجواي ويوغوسلافيا بنتيجة 3ـ3.

وبعد مرور خمسة أيام على انطلاق كأس العالم 2026، لم تتحقق المخاوف التي تحدثت عن «مباريات غير مثيرة»، وهي العبارة التي استخدمها ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتعرضت القارتان المهيمنتان في كرة القدم العالمية، أوروبا وأمريكا الجنوبية، لعدة انتكاسات، حيث فازت كوريا الجنوبية على التشيك 2ـ0، وخسرت الإكوادور أمام كوت ديفوار بهدف نظيف، بينما تعادلت البرازيل صاحبة البطولات الخمس مع المغرب.