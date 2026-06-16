صحف العالم.. الأخضر بطل.. وخيبة أوروجويانية

أجمعت الصحف العالمية، الثلاثاء، على اعتبار مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الأوروجوياني من أجمل المباريات التي لعبت في المونديال حتى الآن نظير الإثارة والندية التي ظهرت في المواجهة، التي استضافها ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكتبت سكاي سبورتس البريطانية عنوانها: «أراوخو يُعادل في اللحظات الأخيرة لكن العويس هو البطل»، وفي السياق ذاته أصدرت الجريدة الإنجليزية عنوانًا مزدوجًا تمثّل أولهما في «السعودية تحصد نقطة ثمينة أمام أوروجواي في افتتاح مونديال 2026»، والثاني: «العويس يتألق لكن انتظار السعودية للشباك النظيفة يتواصل»، مستندةً إلى أنَّ العويس سجّل تسعة تصديات وهو الرقم الأعلى في البطولة حتى تلك اللحظة.

وقالت فرانس 24 في عنوانها: «أوروجواي تتوقف عند التعادل أمام السعودية في يوم من المفاجآت»، مشيرةً إلى أنَّ الفريقين استفادا من أخطاء حراس المرمى في المباراة.

وذكرت لاجازيتا الإيطالية أنَّ هدف العمري يُعدّ تاريخيًّا بوصفه أول هدف يسجّله لاعب عربي في مواجهة أوروجواي في تاريخ كأس العالم، فيما وصفت صحيفة «أولي» الأرجنتينية المباراة بعنوان «بطولة العويس وتعادل أراوخو في اللحظة الأخيرة»، مستندة إلى أن أوروجواي هيمنت على مؤشرات الأداء بتوقع أهداف 1.60 مقابل 0.99 للسعودية.

وكتب موقع فوكس سبورتس الأمريكي أنَّ تصدي العويس في الوقت المُضاف من تسديدة فيدريكو فالفيردي كانت الأجمل في البطولة حتى الآن، بينما لفت موقع شبكة «كوبا 90» الإنجليزية إلى أنَّ «أوروجواي تُخيّب في مواجهة السعودية وتتساوى مع إسبانيا» في إشارة إلى خيبة اليوم الأول من المجموعة بأسرها.

رصدت أوبتا أناليست أنَّ منتخبات الاتحاد الآسيوي لم تُهزم في مونديال 2026 حتى الآن، بتسجيل فوزين وثلاثة تعادلات في خمس مباريات، في أطول سلسلة لها دون هزيمة في تاريخ البطولة.

بينما أكدت شبكة «سي بي إس» الأمريكية أنَّ النقطة ستمنح الصقور الخضر ثقة للتقدم إلى الدور المقبل للمرة الأولى منذ مونديال 1994، حيث تواجه إسبانيا في جولتها الثانية بتاريخ 21 يونيو.