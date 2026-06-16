أمام الأوروجواي.. الخيبري يتصدر المسافات.. والحربي الأسرع

سجَّل عبد الله الخيبري، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الرقم الأعلى بين لاعبي الأخضر الأكثر قطعًا للمسافات في لقاء الأوروجواي، صباح الثلاثاء، ضمن لقاءات كأس العالم 2026 بواقع 11.2 كيلومتر، وفقًا لتقارير الاتحاد الدولي «فيفا».

وتخطى أربعة لاعبين سعوديين حاجز 10 كيلومترات في المباراة يتقدمهم الخيبري، ثم سالم الدوسري بـ 10.7 كيلومتر، فراس البريكان بـ10.19، ومتعب الحربي بـ10.12.

وسجَّل متعب الحربي أسرع انطلاقة في اللقاء من الجانب السعودي، وكسرت أسرع انطلاقاته حاجز 33.8 كيلومتر في الساعة، يليه سالم الدوسري بـ32.9 كيلومتر في الساعة كثاني أسرع انطلاقة، ثم محمد كنو بـ 31.8 كيلومتر في الساعة، ورابعًا جاء سعود عبد الحميد بانطلاقة سجَّلت بـ31.6 كيلو متر في الساعة.

وانتهت المواجهة الأولى للصقور بالتعادل 1ـ1 في المواجهة التي احتضنها ملعب هارد روك في ميامي.

ويلاقي الأخضر، الأحد المقبل، نظيره الإسباني لحساب الجولة الثانية، ويختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء الرأس الأخضر في 27 يونيو.