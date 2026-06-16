«الرياضات الإلكترونية» تطلق برنامج شركاء البث المباشر

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة لبطولتي كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل في برنامج شركاء البث المباشر، المبادرة الأكبر للبث المشترك في قطاع الرياضات الإلكترونية، التي تهدف إلى ترسيخ الاستراتيجية التي نجحت في تحقيق النمو لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية منذ نسختها الأولى.

ويعد البث المشترك ركيزة أساسية في آلية وصول كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم، ففي نسخة 2025، شكل 3.500 صانع محتوى وبث مشترك أحد أهم ركائز نمو أعداد المشاهدات، حيث نقلوا أبرز لحظات البطولة إلى مجتمعاتهم عبر مختلف المناطق الجغرافية، والمنصات، واللغات.

كما يشمل برنامج شركاء البث بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، بما يتيح لصنّاع المحتوى فرصة دعم دولهم وأقاليمهم خلال النسخة الأولى من المنافسة الدولية التي تعتمد نظام المنتخبات، والمقرر تنظيمها في نوفمبر المقبل.

ويعكس البرنامج رؤية المؤسسة لواقع استهلاك المحتوى الإعلامي اليوم، فالجماهير باتت تفضل عيش تجربة الأحداث التي تحبها بشروطها الخاصة: بتجربة مخصصة، وحسب الطلب، ومن خلال عدسة صناع المحتوى الذين يثقون بهم.

وإدراكًا لهذا التحول، خصَّصت مؤسسة الرياضات الإلكترونية مليوني دولار أمريكي على شكل مكافآت لتحفيز نمو صناع المحتوى من خلال البرنامج، ما يدفع برؤية المؤسسة نحو تنمية الرياضات الإلكترونية عبر الوصول إلى الجماهير أينما كانوا، ووضع صناع المحتوى في قلب الآلية التي تصل بها هذه الرياضة إلى الجيل القادم من المشجعين.

واستنادًا إلى ذلك، يهدف «برنامج صناع المحتوى 2026» إلى توسيع نطاقه ليشمل 5 آلاف صانع محتوى عبر مناطق جغرافية ومنصات جديدة.