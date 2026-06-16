فرنسا تبحث عن ثأر 24 عاما أمام السنغال

يبدأ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مشواره في المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك، بمواجهة ثأرية أمام السنغال، الثلاثاء، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتحمل هذه المواجهة ذكرى حزينة للجماهير الفرنسية، بعدما فجرت السنغال مفاجأة مدوية بمشاركتها الأولى بكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان بالفوز 1ـ0 على فرنسا، حامل اللقب حينها، ما تسبب في خروجها من الدور الأول بعد أربعة أعوام من تتويجها التاريخي.

وبعد 24 عامًا، تغيرت الكثير من الظروف المحيطة بالفريقين، فالمنتخب الفرنسي توج مجددًا بلقب كأس العالم في روسيا عام 2018 بالفوز 4ـ2 على كرواتيا في المباراة النهائية، بينما خسر المباراة النهائية مرتين، الأولى في 2006 أمام إيطاليا بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 على الملعب الأولمبي في برلين العاصمة الألمانية، والثانية بالسيناريو نفسه أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل 3ـ3 في نهائي النسخة الأخيرة عام 2022، على ملعب «لوسيل» في العاصمة القطرية الدوحة.

في 2002، وصلت السنغال إلى دور الثمانية في كأس العالم، حيث خسرت أمام تركيا، ولكنها غابت طويلًا عن أربع نسخ متتالية قبل أن تعود بقوة بمشاركتين متتاليتين في مونديالي 2018 و2022، بعدما أصبحت قطبًا إفريقيًا بارزًا في القارة السمراء بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا مرتين، الأولى في 2022 على حساب مصر، والثانية في 2026 على حساب المغرب، قبل قرار الاتحاد الإفريقي بسحب اللقب، وعد أسود أطلس فائزًا بسبب انسحاب السنغال، التي تقدمت بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

وبخلاف اللقبين، خسر المنتخب السنغالي أيضًا نهائي أمم إفريقيا 2019 في مصر، بعد هزيمته بهدف دون رد على ملعب القاهرة، بفضل جيل ذهبي يظهر عدد من عناصره في مونديال 2026، مثل الثلاثي المحترف في الدوري السعودي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، وساديو ماني، مهاجم النصر، وخاليدو كوليبالي مدافع الهلال، وإسماعيلا سار، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي.

كما يضم قوام منتخب السنغال، الذي يقوده المدرب بابي ثياو، عناصر أخرى بارزة، مثل نيكولاس جاكسون، المعار من تشيلسي إلى بايرن ميونيخ لنهاية الموسم الماضي، ولامين كامارا، لاعب موناكو الفرنسي، وإليمان ندياي، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، إضافة إلى إبراهيما مباي، جناح باريس سان جيرمان، وبابي سار، لاعب وسط توتنام، وبابي جايي، لاعب فياريال، وصاحب هدف الفوز على المغرب في نهائي إفريقيا، أوائل العام الجاري.

في المقابل، يبقى المنتخب الفرنسي من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم هذا الصيف، بفضل امتلاكه كتيبة مدججة بالنجوم في مختلف الخطوط، خاصة على مستوى خط الهجوم، الذي يضم كيليان مبابي، قائد الفريق وهدافه، وعثمان ديمبلي، الفائز بالكرة الذهبية، وديزيريه دوي وبرادلي باركولا، زميليه في باريس سان جيرمان، إضافة إلى ريان شرقي، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ومايكل أوليسيه، المتألق مع بايرن ميونيخ الألماني.

كما يضم قوام الديوك عناصر دفاعية مميزة، مثل إبراهيما كوناتي، الذي أعلن رحيله عن ليفربول الإنجليزي هذا الصيف، وويليام ساليبا، مدافع أرسنال، ودايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونيخ، وجوليس كوندي، ظهير أيمن برشلونة، مع أدريان رابيو.

ولا يمكن أيضًا إغفال خبرات المدرب الفرنسي ديديه ديشان، الذي يتولى المسؤولية منذ صيف 2012، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس العالم، ودوري أمم أوروبا في 2021، إضافة إلى فضية يورو 2016، وبرونزية دوري الأمم في 2025.

ويملك ديشان شخصية البطل، حيث كان قائدًا للاعبي الجيل الذهبي الفائز بكأس العالم 1998، ويورو 2000، ويتطلع أيضًا لختام مشواره مع منتخب بلاده بإنجاز جديد، ليسلم الراية بعد مسيرة طويلة دامت 14 عامًا.