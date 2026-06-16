الأخضر.. حصة استرجاعية أمام وسائل الإعلام

يجري لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صباح الأربعاء، حصة تدريبية على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن الأمريكية بعد التعادل أمام الأوروجواي 1ـ1، صباح الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

وحسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة، ستنطلق الحصة في الـ 02:00 صباحًا بتوقيت السعودية، وستشمل تدريبات استرجاعية، وستكون مفتوحة في أول 15 دقيقة منها لوسائل الإعلام.

ويبدأ اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، استعداداته لمواجهة إسبانيا، الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من البطولة.

ويأتي الأخضر في المجموعة الثامنة إلى جانب الأوروجواي، وإسبانيا، والرأس الأخضر.