من هو كوياتي مدافع الخليج الجديد؟

وُلد بوباكار «كيكي» كوياتي، مدافع فريق الخليج الأول لكرة القدم الجديد، في 15 أبريل 1997 بمدينة باماكو عاصمة مالي، في أحد أحياء مدينة ميدينا كورا، التي تعرف تاريخيًا بـ«ميدين»، المنطقة ذاتها التي احتضنت أولى خطواته نحو الملاعب، إذ نشأ في بيئة شعبية تتنفس كرة القدم صباحًا ومساءً، وتتداول أسماء النجوم كما تتداول أخبار اليوم.

لقّبه أهله بـ«كيكي» تيمنًا بجده لأمه الذي حمل هذا الاسم، فحمله حفيده على قميصه في كل ملعب لعب فيه لاحقًا، من ملاعب الحي الترابية إلى ملاعب الدوري البلجيكي.

بدأت رحلته الكروية الفعلية عام 2013 حين التحق بنادي إسبيرانس لكرة القدم بميدين باماكو «EFC Médine»، وهو في الـ 16 من عمره، وكان النادي يتنافس في الدرجتين الثالثة والثانية من الدوري المالي.



قضى موسمين ينقّي فيهما أسلوبه الدفاعي بين ثنايا المنافسات المحلية، قبل أن يلفت أنظار المدرب بوراما سيريه كامارا، الذي قاد فريق ميدين للمرة الأولى في تاريخه إلى تمثيل المنطقة الثانية على مستوى مرحلة الدوري في كأس مالي.

في يوليو 2015، وبعمر 18 عامًا، انتقل كوياتي إلى المغرب ووقّع أول عقد احترافي له مع نادي الكوكب المراكشي، وأسهم بتأهّل الفريق إلى دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي 2016، ولفتت مواقفه الدفاعية أعين مسؤولي الكشافة في العواصم الأوروبية.

رصده الكشّاف البرتغالي في رويال أنتويرب ضمن جولاته الإفريقية، فانتقل في أغسطس 2016 إلى نادي سبورتينج لشبونة، ليلتحق بفريق الاحتياطي، ويسجّل 45 مباراة مع الفريق بعمر 23، وأعلن أوكتافيو ماكادو، المدرب الفني للنادي، أن كوياتي كان أفضل مدافع في البرتغال بفئته العمرية آنذاك.

في يناير 2019، انتقل إلى نادي تروا الفرنسي بعقد امتد لثلاثة أعوام ونصف العام، ليختبر ملاعب الدرجة الثانية الفرنسية، ويضع بصمته فيها بسرعة، إذ سجّل ستة أهداف في موسم واحد، ليُصبح أكثر المدافعين تسجيلًا في الليج 2 بذلك العام.

في صيف 2020، أسدل الستار على مرحلة تروا، وانضم إلى نادي ميتز في الدوري الفرنسي الأول، ليقتحم الليج 1 للمرة الأولى.

أبرز مواجهاته في الدوري الفرنسي الممتاز كانت أمام مونبلييه، حين أوقف وحده الثنائي الهجومي جيتان لابورد وأندي ديلور في مباراة بلغت صدى واسعًا، على الرغم من أنها نظمت خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة كورونا.

انتقل في يناير 2023 إلى مونبلييه بصفقة بلغت 6 ملايين يورو، ثم غادر إلى رويال أنتويرب البلجيكي في الصيف الذي تلاه، حيث قضى موسمًا واحدًا لعب خلاله 28 مباراة وسجّل هدفًا.

يبلغ طول كوياتي 1.92 متر، ويتميز بحضور جسدي طاغٍ وقدرة عالية في الكرة الهوائية، فضلًا عن موهبة نادرة في التسجيل من بُعد تجعله مدافعًا من طراز مختلف.

مثّل منتخب مالي في 36 مباراة رسمية منذ ظهوره الدولي الأول في مارس 2019 أمام السنغال، وشارك في كأسَي إفريقيا 2019 و2021.

في 14 يونيو 2026، أعلن نادي الخليج السعودي التعاقد مع كوياتي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أنتويرب، في أول صفقات النادي الشرقي، صيف 2026، بعقد يمتد موسمين.