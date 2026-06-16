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الأسود تتوقع

2026.06.16 | 07:07 pm
أطلقت حديقة حيوان مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية مسابقة توقع بين الأسود لمواجهة إنجلترا وكرواتيا في المونديال. (رويترز)
الأسود تتوقع

الأسود تتوقع