الحمزاوي لـ«الرياضية»: رينارد عالمي وتوفقنا في الاختيار

عضو جامعة كرة القدم التونسية، الاتحاد الوطني المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم، والمشرف الأول على المنتخب الوطني.

خميس الحمزاوي كشف لـ«الرياضية» عن أسباب اختيار الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا لصبري لموشي المقال، وحظوظ نسور قرطاج في بطولة كأس العالم 2026.

01

حدثنا عن اختيارك الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب تونس بالمونديال؟

اختيار رينارد كان في وقت قياسي، لضيق الوقت، والحمد لله الاتحاد التونسي توفق في اختيار مدرب عالمي لديه كفاءة وتجربة كبيرة.

02

ماذا بعد الخسارة الخماسية أمام بلجيكا، كيف تقيّم حالة اللاعبين من الناحية الذهنية؟

الإطار الفني يعمل من أجل ترميم حالة اللاعبين النفسية، خاصة بعد النتيجة العريضة ضد المنتخب البلجيكي، وإن شاء الله، نتجاوز ذلك في أسرع وقت ممكن.

03

اللاعب ياسين العياري، ذو الأصول التونسية، سجل هدفين لمصلحة منتخب السويد في شباك تونس ورفض الاحتفال بهدفه الأول احترامًا لبلده الأم، ماذا تقول عن هذا؟

ياسين العياري لاعب مزدوج الجنسية، تونسية ـ سويدية، وهو لاعب شاب ذو قيمة فنية ممتازة، اختار تمثيل السويد كونها مقر الولادة والإقامة، على الرغم من أن الجامعة التونسية عملت على استقطابه، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك، بالطبع ما فعله حركة عادية يؤديها كل اللاعبين في المباريات بعدم الاحتفال احترامًا لفريقه السابق أو بلده.

04

كيف تقيم استعدادات المنتخب التونسي في منافسات كأس العالم 2026؟

جيدة من خلال تنظيم معسكر في مرحلة أولى بفندق «لاسيقال طبرقة» حيت توفرت كل الظروف الملائمة من سكن وملاعب، وفي مرحلة ثانية أجرينا مباراتين تجريبيتين كانتا إيجابيتين بغض النظر عن النتيجة ضد بلجيكا.

05

ما أبرز التحديات التي واجهت المنتخب خلال فترة التحضير؟

أبرز عملية تجميع اللاعبين خلال الفترة الأولى، خاصة أن أغلب اللاعبين ينشطون في بطولات خارجية، وتم اكتمال النصاب تقريبًا يوم 27 مايو الماضي، حينها أصبح كل الرصيد البشري تحت تصرف الإطار الفني، كما حللنا إشكالًا يتمثل في إضراب الخطوط الجوية البلجيكية، ما أخّر ذهابنا إلى بروكسل يومًا كاملًا، وأثر على التحضيرات.

06

ما الأهداف التي وضعها الاتحاد التونسي والمنتخب لهذه المشاركة؟

تونس، ومنتخبنا معروف دايمًا بتقديم وجه مشرف انطلاقًا من كأس العالم 1978، إذ تمكنا من تحقيق أول انتصار في كأس العالم ضد المنتخب المكسيكي، وسنلعب خلال هذه الدورة لتقديم وجه مشرف لكرة القدم العربية والإفريقية.

07

كيف تنظر إلى المجموعة التي وقع فيها المنتخب التونسي؟

تعد مجموعتنا حديدية، ومن أصعب المجموعات، بشهادة كل المختصين في الشأن الرياضي.

08

هل تعتقد أن المنتخب قادر على تحقيق إنجاز غير مسبوق بالنسخة الجارية؟

بالفعل، نطمح إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق، وإن شاء الله، للمرة الأولى يترشح منتخب تونس للدور الثاني، وهذا طموح عازمون بصفتنا جهازًا إداريًا وفنيًا مع اللاعبين على تحقيقه.

09

ما الدروس التي استفدتم منها خلال المشاركات السابقة للمنتخب التونسي في كأس العالم؟

المنتخب التونسي صاحب تجربة من خلال ترشحه لسبعة نهائيات كأس عالم، وأصبحت عنده التجربة التي تخوله لتقديم مباريات متميزة، لكن تبقى حقيقة الميدان والجاهزية، يوم المقابلة، مهمة.

10

هل هناك لاعبون تتوقع أن يكونوا مفاجأة المنتخب في المونديال؟

نتوقع بروز بعض اللاعبين على غرار حنبعل المجبري، وإلياس سعد.

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11

ما الذي يميز هذا الجيل من اللاعبين عن الأجيال السابقة؟

نتصور أن أحسن جيل هو منتخب 78، وننتظر من الجيل الحالي تقديم عروض جيدة، خاصة أن أغلب اللاعبين شبان، وتنقصهم الخبرة، وأغلبهم يشارك بأول كأس عالمية، ومعدل أعمارهم تقريبًا 25 عامًا.

12

كيف ترى حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم 2026؟

المنتخبات العربية، خاصة المغرب ومصر والسعودية، من الأفضل، وقادرة على تقديم الكثير، والترشح لأدوار متقدمة، وبدرجة أقل منتخب الجزائر.

13

هل تعتقد أن المنتخبات الإفريقية أصبحت أكثر قدرة على منافسة كبار العالم؟

بالفعل المنتخبات الإفريقية أصبحت لها تقاليد في كرة القدم العالمية، وننتظر مردودًا متميزًا، خاصة كوت ديفوار والسنغال، والمنتخب المغربي، والجزائري، والتونسي.

14

كيف تنظر إلى تطور المنتخب السعودي في الأعوام الأخيرة؟

المنتخب السعودي يقدم عروضًا متميزة في كأس العالم الأخيرة، ويتطور بشكل كبيرة، خاصة أن الاتحاد السعودي يستثمر بشكل كبير في المجال الرياضي، ويستقطب العديد من النجوم العالميين للبطولة المحلية، وهذا من شأنه تطوير كرة القدم السعودية.

15

ما رأيك بفرص المنتخب السعودي في مونديال 2026؟

المنتخب السعودي له حظوظ كبيرة بالحضور في الدور الثاني، على الرغم من وجوده ضمن مجموعة صعبة تضم إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.

16

ما الرسالة التي توجهها للجماهير التونسية والعربية قبل انطلاق البطولة؟

هذه النسخة من كأس العالم لا توجد لها نكهة كبيرة على عكس كأس العالم الأخيرة في قطر، لحضور الجمهور التونسي والعربي بأعداد كبيرة، هنا بعد المسافات بين الدولة الواحدة جعل صعوبة بالتنقل، مثلًا يحتاج الجمهور التونسي من مكسيكو إلى مونتيري نحو 10 ساعات، والتنقل من تونس يتطلب أكثر من يوم بالطائرة، لعدم وجود رحلات مباشرة من تونس إلى مونتيري، لكن على الرغم من البعد، إلا أن الجماهير التونسية والعربية كالعادة كانت حاضرة، وجلبت الانتباه في منطقة المشجعين.