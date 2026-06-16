قبل جائزة إسبانيا.. افتتاح حلبة «مدرينج»

افتتحت حلبة «مدرينج»، المخصصة لمنافسات بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1»، الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد، باحتفال كبير، تمهيدًا لاستضافة جائزة إسبانيا الكبرى في أقل من ثلاثة أشهر، وتحديدًا من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل.

ويتكوَّن المسار، الذي يبلغ طوله 5.4 كيلومتر، من قسم يلتف حول مباني مركز إيفيما للمعارض، الواقع داخل حدود مدينة مدريد، وقسم دائم بطول 2.2 كلم يقع في بلدية فالديبيباس المجاورة، على مقربة من مركز تدريب نادي ريال مدريد.

وأوضح لويس جارسيا آباد، مدير حلبة مدرينج والوكيل السابق للسائق الإسباني فرناندو ألونسو «أردنا تنظيم حدث في مدريد لعرض مدينتنا وبلدنا للعالم. وقد مكّننا استخدام البنية التحتية القائمة من توفير الكثير من المال والوقت».

ويمتلك المضمار منعطفًا مائلًا يبلغ طوله 550 مترًا، والمعروف باسم «لا مونومنتال»، بزاوية ميلان تبلغ 24 درجة، وهي أقصى زاوية مسموح بها من قبل الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».

وسيكون هذا المنعطف المائل فريدًا من نوعه في روزنامة بطولة الفئة الأولى، لأنه أطول بكثير من منعطف حلبة زاندفورت التي ستستضيف سباق جائزة هولندا الكبرى في أغسطس المقبل.

وبينما اكتملت أعمال الإنشاء الرئيسة، بما في ذلك رصف الأسفلت، لم يتم بعد تركيب المدرجات المؤقتة، التي ستتسع لما يصل إلى 98 ألف متفرج، والمناطق المميزة المخصصة لـ 20 ألف شخص، كما لم يتم الانتهاء من معظم السياج المحيط بالمضمار.

وكانت العديد من آليات البناء لا تزال تعمل، لا سيما لبناء أكبر منطقة مخصصة للجماهير في البطولة، بالقرب من منعطف «لا مونومنتال».

وستستقبل العاصمة الإسبانية سباقات الفئة الأولى مجددًا بعد غياب دام 45 عامًا، وكانت آخر جائزة كبرى قد جرت عام 1981 على حلبة خاراما التي تقع على بُعد نحو 30 كيلومترًا شمال المدينة.

وستستضيف حلبة مدرينج جائزة إسبانيا الكبرى لعشرة مواسم على الأقل بعد توقيع عقد طويل الأمد مع الفورمولا 1.