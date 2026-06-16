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تحضيرات البرتغاليين

2026.06.16 | 08:42 pm
أنهى لاعبو المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تحضيراتهم بحصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، في أولى مواجهات كأس العالم 2026 (وكالات)
تحضيرات البرتغاليين

تحضيرات البرتغاليين

تحضيرات البرتغاليين

تحضيرات البرتغاليين