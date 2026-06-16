تحضيرات البرتغاليين

أنهى لاعبو المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تحضيراتهم بحصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، في أولى مواجهات كأس العالم 2026 (وكالات)