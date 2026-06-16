فونسيكا يودّع بطولة هالة

خسر البرازيلي الشاب جواو فونسيكا أمام الألماني يانيك هانفمان في بطولة هالة المفتوحة للتنس، التي تنظم على الملاعب العشبية، الثلاثاء، وستشهد مشاركة ألكسندر زفيريف بطل بطولة فرنسا المفتوحة.

وخسر فونسيكا، صاحب الـ19 عامًا، الذي تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في مباراة مثيرة من خمس مجموعات في رولان جاروس الشهر الماضي، بنتيجة 2ـ6 و2ـ6 أمام هانفمان، المصنف 59 على العالم، الذي كان يحتفل بانتصاره رقم 100 في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس للمحترفين.