قمة فرنسا والسنغال تجمع 4 من روشن

تشهد مواجهة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم أمام نظيره السنغالي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، حضور أربعة لاعبين من دوري روشن السعودي.

ويمثل ثيو هيرنانديز، ظهير الهلال، الحضور الوحيد من الدوري السعودي في صفوف المنتخب الفرنسي، فيما يظهر ثلاثي روشن مع السنغال، يتقدمهم إدوارد ميندي، حارس الأهلي، وخاليدو كوليبالي، مدافع الهلال وقائد «أسود التيرانجا»، إلى جانب ساديو ماني، مهاجم النصر.

ويعد هيرنانديز أحد أبرز الأظهرة الهجومية في أوروبا خلال الأعوام الماضية، فيما يشكل ميندي وكوليبالي وماني العمود الفقري للمنتخب السنغالي، بعد أن أسهم الثلاثي في كتابة أبرز فترات الكرة السنغالية أخيرًا.

وتحمل المواجهة طابعًا تاريخيًا، إذ تعيد إلى الأذهان فوز السنغال الشهير على فرنسا في افتتاح كأس العالم 2002، عندما أسقط المنتخب الإفريقي، حامل اللقب آنذاك، قبل أن يعود المنتخبان للالتقاء مجددًا، الثلاثاء.