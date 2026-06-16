الشهري يقود VAR فرنسا والسنغال

يقود الحكم السعودي عبد الله الشهري تقنية الفيديو المساعد «VAR» في مواجهة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم ونظيره السنغالي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.

ويأتي تكليف الشهري بإدارة تقنية الفيديو في مواجهة تجمع حامل لقب مونديال 2018 وبطل إفريقيا 2021.

وسبق للشهري الظهور في عدد من البطولات القارية والدولية، إلى جانب مشاركاته المستمرة في إدارة مباريات دوري روشن السعودي والمسابقات المحلية.

ويستضيف ملعب المباراة مواجهة مرتقبة بين فرنسا، الساعية إلى بداية قوية في المجموعة التاسعة، ومنتخب السنغال الذي يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.