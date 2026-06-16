دونيس يغلق.. والتذاكر انتظار

يبدأ مجلس الجمهور السعودي، الجمعة المقبل، توزيع تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإسباني، المقررة الأحد، على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مجلس الجمهور السعودي ينتظر تحديد عدد التذاكر المجانية المخصصة للجماهير السعودية قبل الشروع في عملية التوزيع، بهدف دعم حضور أنصار الأخضر في المواجهة المرتقبة.

ويسكن الاتحاد السعودي في فندق Omni Atlanta Hotel بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وفي سياق آخر بينت المصادر أن بعثة المنتخب السعودي ستغادر إلى أتلانتا، الجمعة، بعد نهاية الحصة التدريبية المغلقة التي سيؤديها اللاعبون عند الـ 04:00 عصرًا في مقر المعسكر الحالي، على أن تتوجه البعثة إلى المدينة الأمريكية بعد ساعتين من نهاية التدريب.

كما يعقد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، مؤتمرًا صحافيًا في قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب مرسيدس بنز، للحديث عن الجوانب الفنية المتعلقة بالمواجهة.

وكان الأخضر افتتح مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل 1ـ1 أمام الأوروجواي، ليحصد أول نقطة له في البطولة قبل مواجهة إسبانيا.