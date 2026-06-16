ديمبلي يرفض الرحيل

تتجه إدارة نادي الاتفاق إلى التعاقد مع مهاجم مواليد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد رفض الفرنسي موسى ديمبلي فكرة الرحيل عن النادي الشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصَّة. وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار الاتفاقي جاء بعد محدودية الخيارات المحلية في مركز الهجوم. وفي السياق نفسه، اقترب الاتفاق من التجديد مع الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع الفريق، موسمين إضافيين.

ويعتمد النادي خلال المرحلة الجارية على إدارة التحليل الفني بقيادة فهد المسعود، عضو لجنة كرة القدم، لدراسة ملفات التعاقدات الجديدة إلى حين التعاقد مع الجهاز الفني الذي سيقود الفريق الموسم المقبل.