آل الشيخ: نظام الأنشطة الترفيهية يرفع جودة الحياة

رفع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في السعودية وتطويره، ورفع مستوى جودته.

وقال آل الشيخ بهذه المناسبة: «يسرني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أيدهم الله، خالص الشكر والتقدير بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الترفيه بوصفه رافدًا مهمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأضاف: «يجسد هذا النظام نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع، حيث يهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في السعودية وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، بما يسهم في دعم القطاع الترفيهي وتعزيز حوكمته. كما يؤكد هذا النظام على الرؤية الطموحة نحو استدامة التنمية للمساهمة الفاعلة في رفع جودة الحياة».