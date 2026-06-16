قبل ويمبلدون.. سيرينا تخسر في برلين

تعرضت الأمريكية سيرينا وليامز، أسطورة كرة المضرب، إلى خسارة بمجموعتين دون رد في منافسات الزوجي لدورة برلين المفتوحة، الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من تأكيد مشاركتها المرتقبة في بطولة ويمبلدون إلى جانب شقيقتها فينوس.

وخسرت سيرينا وشريكتها التشيكية كارولينا موخوفا أمام الثنائي المكوّن من المكسيكية خوليا آنا أولموس والنيوزيلندية إيرين روتليف 6-4 و6-4 في الدور الأول.

وجاءت خسارة المجموعة الأولى بعد كسر إرسال سيرينا في شوطها الثاني، فيما تعرض الثنائي لكسر جديد في منتصف المجموعة الثانية عبر إرسال موخوفا، دون أن يتمكنا من العودة في النتيجة.

وتعد هذه المباراة الثانية لسيرينا صاحبة الـ44 عامًا منذ إعلان عودتها المفاجئة إلى الملاعب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت قد حققت فوزًا في أول مباراة لها بعد العودة في دورة كوينز الأسبوع الماضي، قبل أن ينتهي مشوارها بسبب إصابة شريكتها في الزوجي، الكندية فيكتوريا مبوكو.

وكانت سيرينا، ابتعدت عن التنس في عام 2022، قبل أن تعلن عودتها أخيرًا، مشيرة إلى أن قرارها جاء بدافع الرغبة في اللعب أمام ابنتيها الصغيرتين.

وظهرت بعض لمحات قوتها المعهودة، إلا أنها عانت من نقص في الإيقاع بعد غياب نحو أربعة أعوام، خاصة في بداية اللقاء، قبل أن تتحسن نسبيًا مع تقدم المباراة، مع إبراز إرسالها القوي وضربتها الأمامية الشهيرة.

ومع بقاء بطاقة دعوة واحدة فقط لمنافسات ويمبلدون التي تنطلق في 29 يونيو الجاري، تصاعدت التكهنات حول احتمال مشاركتها أيضًا في منافسات الفردي.

وكان آخر ألقاب وليامس الـ23 في البطولات الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017، فيما كان آخر تتويج لها في ويمبلدون عام 2016.