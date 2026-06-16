بعد يونايتد.. أموريم يقود ميلان

عيّن نادي ميلان الإيطالي، الثلاثاء، البرتغالي روبن أموريم مدربًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمقال ماسيميليانو أليجري، وذلك في إطار إعادة بناء «اللومباردي» بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت الصحافة الإيطالية إلى أن عقد أموريم «41 عامًا»، المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، يمتد لعامين، براتب سنوي يقدر بنحو 3.5 ملايين يورو.

ويخضع نادي ميلان، المملوك لصندوق الاستثمار الأمريكي «ريدبيرد كابيتال بارتنرز»، إلى عملية إعادة هيكلة شاملة بعد الصدمة التي تعرض لها في الجولة الأخيرة من الدوري، عندما خسر أمام كالياري وفقد فرصة التأهل لدوري الأبطال.

وعقب ذلك، أعلن النادي تغييرات واسعة شملت إقالة المدرب أليجري، في حين احتفظ النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش بمنصبه كمستشار للملاك رغم الانتقادات.

وقال جيري كاردينال، الشريك الإداري في «ريدبيرد كابيتال بارتنرز» في بيان: «لقد تابعنا أموريم لأعوام، ومسيرته مع سبورتينج مثيرة للإعجاب للغاية وتعكس أسلوب اللعب الذي نبحث عنه».

وأضاف: «إنه أحد أكثر المدربين استعدادًا وابتكارًا في الجيل الأوروبي الجديد شاب، طموح، ويتمتع بهوية كروية عصرية تتميز بالسيطرة على المباريات بالاستحواذ، ونظام ضغط حديث، ونهج تكتيكي واضح».

واستطرد: «يؤمن أموريم بالكرة الهجومية ذات الضغط العالي والتحولات السريعة التي تُتيح تسجيل المزيد من الأهداف، وتتوافق فلسفته تمامًا مع رؤيتنا، بينما برزت لنا صفاته القيادية وسجله الحافل في تطوير اللاعبين».

أما أموريم فقال بدوره: «هناك طموحات ترافقك طوال مسيرتك المهنية، وكان تدريب ميلان دائمًا أحدها. إنها مهمة أقبلها بفخر وحماس».

ويُعد أموريم أحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا، بعدما قاد سبورتينج للتتويج بلقب الدوري البرتغالي أعوام 2021 و2024 و2025.

لكن تجربته مع مانشستر يونايتد لم تكن ناجحة، حيث تولى المهمة في نوفمبر 2024، ورغم وصوله إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، أنهى موسمه الأول في المركز الـ 15، قبل أن تتم إقالته في يناير، بعد تحقيقه 24 انتصارًا فقط في 63 مباراة.