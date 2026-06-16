الدقائق المونديالية.. سالم يتجاوز الجابر.. والعويس عاشرا

تابع سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تسلّقه قائمة أكثر 10 لاعبين ظهورًا مع «الأخضر» في كأس العالم، من ناحية زمن اللعب، بعدما رفع عدد دقائقه المونديالية إلى 630 دقيقة، عبر مشاركته في موقعة التعادل مع الأوروجواي 1ـ1، فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

ولعب الدوسري الدقائق الكاملة في آخر 7 مباريات مونديالية للأخضر، منذ نسخة 2018، ليصعد إلى المركز الرابع في القائمة، متجاوزًا رصيد النجم المعتزل سامي الجابر، الذي مثّل المنتخب السعودي لمدة 613 دقيقة، خلال 9 مباريات في 4 نسخ، بين 1994 و2006.

ويحظى سالم بفرصة تسلّق المزيد من المراكز، إذ من المتوقع صعوده إلى الوصافة، إن شارك لمدة 172 دقيقة في لقائيْ إسبانيا والرأس الأخضر المقبليْن، ليتجاوز رقميْ حسين عبد الغني وعبد الله سليمان، صاحبيْ المركزيْن الثاني والثالث، مع إمكانية اعتلاء القائمة لو نجح الأخضر في مواصلة مشواره إلى ما بعد دور المجموعات، كونه يبعد 270 دقيقة، أي 3 مباريات كاملة، عن الحارس المعتزل محمد الدعيع، شاغل الصدارة.

وشهدت مواجهة الأوروجواي دخول لاعب آخر، من التشكيلة الحالية، إلى قائمة أكثر عشرة لاعبين تمثيلًا للأخضر في كأس العالم من ناحية عدد الدقائق، وهو محمد العويس، حارس المرمى، الذي انتزع المركز العاشر بعدما رفع محصلته إلى 450 دقيقة، عبر ظهور وحيد في 2018، وثلاثة في 2022، بالإضافة إلى دقائق المباراة كاملة أمام «السيليستي».

وتجاوز العويس ستة أسماء من جيل التسعينيات في طريقه إلى الـ «TOP 10»، وهم إبراهيم سويد ومحمد شلية وسعيد العويران وخميس العويران وحمزة صالح وخالد مسعد.

ويملك العويس فرصة التساوي مع المدافع السابق رضا تكر في المركز السادس، حال مشاركته أمام إسبانيا ضمن الجولة المقبلة، إذ ارتدى اللاعب المعتزل قميص الأخضر في 540 دقيقة مونديالية خلال نسختيْ 2002 و2006.

ومن ناحيته، رفع محمد كنو، لاعب الوسط، محصلته من الدقائق المونديالية إلى 375، متجاوزًا المعتزل خالد مسعد، كما اقترب بدوره من المراكز العشرة الأولى. وسيتخطّى رقم نواف التمياط، تاسع الترتيب حاليًا، إن لعب 85 دقيقة أمام إسبانيا.

وتجاوز الثنائي سعود عبد الحميد وفراس البريكان حاجز الـ 350 دقيقة، بعد مشاركتهما في مباراة الأوروجواي، وسيقتربان أكثر من قائمة الـ «TOP 10» في حال حضورهما ضمن التشكيلة أمام إسبانيا. وسيزداد احتمال اقتحامهما للقائمة في الجولة الثالثة أمام الرأس الأخضر، أو في حال بلوغ الأخضر للدور الثاني.

ويتصدر محمد الدعيع، الحارس السابق، قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا للمنتخب في كأس العالم، بواقع 900 دقيقة في 10 مباريات خلال 3 نسخ بين 1994 و2002، يليه حسين عبد الغني برصيد 801 دقيقة في 9 مباريات خلال 3 نسخ بين 1998 و2006، فيما يحتلّ عبد الله سليمان المركز الثالث، مع 740 دقيقة في 9 مباريات من نسخة 1994 وحتى 2002.