«فيفا»: مباريات المونديال تجذب مليون مشجع

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، أن حضور مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بلغ حتى الآن مليون مشجع.

وشكر إنفانتينو عبر حسابه على «إنستجرام» الجماهير المتحمسة التي تواصل ملء الملاعب، وكتب: «جعلتم أكثر نسخة شمولًا من كأس العالم لفيفا تنبض بالحياة».

وانطلقت النسخة الموسعة من البطولة بمشاركة 48 منتخبًا الخميس، وقد جرت حتى الآن 17 مباراة من أصل 104 مقررة.

وكانت التحضيرات للبطولة شهدت انتقادات حادة بشأن ارتفاع أسعار التذاكر، إضافة إلى قيود التأشيرات التي أثرت على دخول مشجعين من بعض الدول إلى الولايات المتحدة.

وتصدرت مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب الـ«أزتيك» في مكسيكو سيتي قائمة الأكثر حضورًا بـ 80.824 متفرجًا، تليها البرازيل ضد المغرب بحضور بلغ 80.663 في ميتلايف بنيوجيرسي. وبلغت نسبة إشغال الملاعب، بحسب «فيفا» نحو 99.6 بالمئة في المتوسط خلال المباريات السابقة.

أما ما أثير حول المقاعد الفارغة الكثيرة التي ظهرت خلال النقل التلفزيوني للمباريات مثل مباراة كوريا الجنوبية والتشيك التي سجلت 44.985 متفرجًا، فأوضح «فيفا» في بيان سابق أن الرصد يتم اعتمادًا على عدد التذاكر التي تم مسحها ضوئيًا والدخول الفعلي للملعب.

وأشار إلى أن الكثير من المشجعين يفضلون الوقوف في الممرات والمرافق الداخلية للملاعب وليس خلف مقاعدهم طوال وقت المباراة.

وكان «فيفا» ذكر أنه جرى بيع أكثر من ستة ملايين تذكرة قبل انطلاق البطولة، مع توقعات بأن تكسر هذه النسخة الرقم القياسي التاريخي كأكثر البطولات حضورًا جماهيريًا.