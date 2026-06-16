الحمامات التونسية تستقبل منتخبات الأولمبياد الخاص

وصلت منتخبات الأولمبياد الخاص السعودي إلى مدينة الحمامات التونسية للمشاركة في الألعاب الإقليمية الشاطئية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تنظم خلال الفترة من 16 حتى 22 يونيو الجاري.

وتشارك السعودية في ثلاث رياضات، الكرة الطائرة الشاطئية الموحدة، والترايثلون، والسباحة المفتوحة، ضمن منافسات المحطة الأولى من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تستضيفها عدة دول خلال عام 2026.

ويضم الوفد السعودي 18 فردًا برئاسة عبد الرحمن بو عائشة، إلى جانب الأجهزة الإدارية والفنية والطبية المشرفة على المنتخبات المشاركة.

ويمثل السعودية في منافسات السباحة المفتوحة اللاعب محمد العليان، فيما يشارك في منافسات الترايثلون اللاعبان ثامر أحمد وفارس غروي واللاعب الشريك مشاري السعيد، بينما يشارك منتخب الكرة الطائرة الشاطئية الموحدة بعدد من اللاعبين واللاعبين الشركاء.

وأوضح عبد الرحمن بو عائشة، رئيس الوفد، أن المشاركة تمثل محطة مهمة في برنامج إعداد اللاعبين للمنافسات الإقليمية والدولية، وتسهم في رفع جاهزيتهم الفنية واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بمنتخبات المنطقة.

وثمّن بو عائشة الدعم الذي يحظى به الأولمبياد الخاص السعودي من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في توسيع مشاركة اللاعبين في مختلف المحافل الرياضية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية من ممارسة الرياضة وتمثيل السعودية خارجيًا.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تأتي المشاركة ضمن برامج الإعداد والتأهيل للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص المقررة في تشيلي عام 2027، بما يعزز فرص اللاعبين في تحقيق نتائج مميزة ورفع اسم السعودية في المحافل الرياضية الدولية.