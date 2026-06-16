الخليج يتمسك بعبد الرؤوف حتى 2028

جدد نادي الخليج، الثلاثاء، عقد علي عبد الرؤوف، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2028 وفق ما كشفه النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وبيّن النادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية إدارة «الدانة» للحفاظ على الركائز الأساسية للفريق، وتحصين المواهب الشابة التي أثبتت جدارتها في منافسات دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أبدى اللاعب ابن الـ22 عامًا سعادته الكبيرة بالاستمرار مع النادي، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل المستويات ومساعدة زملائه في إسعاد الجماهير الخلجاوية وتحقيق تطلعات الإدارة في الاستحقاقات المقبلة.

وشارك لاعب الوسط في 6 مباريات بمجموع 141 دقيقة خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات دون أي مساهمة تهديفية بحسب موقع «ترانسفير ماركت».